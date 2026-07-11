Didier Deschamps, ct della Francia, dopo il successo con il Marocco ha parlato anche dei giocatori che hanno giocato meno. E ovviamente tra questi c'è anche l'interista Marcus Thuram, che ha giocato praticamente un solo minuto contro l'Iraq: "Chi non ha giocato tantissimo ha mostrato lo spirito combattivo che condividiamo. I calciatori sono qui e hanno una responsabilità con i tifosi e le nuove generazioni. Questa casacca è molto importante, sia come calciatore che come allenatore, si è visto l'orgoglio".

Ancora Deschamps: "Ora siamo in semifinale, dobbiamo affrontare un rivale. Abbiamo mostrato che cosa possiamo dare e probabilmente il rivale si adatterà a noi, perché sanno che siamo una squadra pericolosa per diversi aspetti. Il pericolo può arrivare da destra, da sinistra, dai corner".