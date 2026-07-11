Il percorso di Antonino La Gumina sembra destinato a proseguire lontano dalla Sampdoria. L’attaccante classe 1996 è rientrato a Genova dopo l’esperienza in prestito all’Inter Under 23, formazione con cui ha disputato il campionato di Serie C mettendosi in evidenza con numeri importanti: 27 presenze e 10 gol, un rendimento che ha confermato le sue qualità realizzative. Nonostante la buona stagione vissuta in maglia nerazzurra, la situazione in casa blucerchiata non sembra essere cambiata. La Gumina non rientrerebbe nei piani del nuovo tecnico Bernardo Corradi, orientato verso altre soluzioni per il reparto offensivo. Per questo motivo la società sta valutando il futuro del giocatore, anche considerando un contratto in scadenza nel 2027. L’obiettivo della Sampdoria è evitare di perdere il centravanti senza ricavare nulla dal suo cartellino.

Le possibilità sul tavolo sono una cessione a titolo definitivo oppure una possibile risoluzione consensuale dell’accordo. Le prestazioni offerte con l’Inter Under 23 in Serie C hanno riacceso l’interesse attorno al suo profilo: diversi club della terza serie italiana hanno già manifestato attenzione e potrebbero garantirgli un ruolo da protagonista. La Gumina, forte dell’esperienza maturata anche in categorie superiori, potrebbe rappresentare un’opportunità importante per le squadre alla ricerca di un attaccante affidabile.