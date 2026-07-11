Jhon Lucumì, difensore mancino del Bologna, è uno dei nomi più gettonati di questa finestra estiva di calciomercato. Il colombiano è stato accostato con decisione anche all'Inter, ma come riportato da La Gazzetta dello Sport è in cima alla lista dei nomi anche della Juventus.

Concorrenza dalla Premier

Su Lucumì però, come si legge sulla Rosea, cresce la concorrenza della Premier League: il Sunderland sta intensificando il proprio pressing. I contatti tra Juventus e Bologna proseguono, ma l'inserimento del club inglese rende la trattativa sempre più competitiva.

Sezione: Rassegna / Data: Sab 11 luglio 2026 alle 10:48
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.