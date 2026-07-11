Nelle scorse ore Anan Khalaili è arrivato in Italia per sostenere le visite mediche di rito prima di unirsi ufficialmente all'Inter. L'esterno israeliano ha sostenuto, nella giornata di venerdì, gli esami necessari per completare il passaggio in nerazzurro, ma l'iter per ora non è andato a buon fine.

Cosa sta accadendo

Secondo quanto riporta però la Gazzetta dello Sport, non è arrivato per il momento il via libera dall'Istituto di Medicina dello Sport del CONI, che anzi ha richiesto ulteriori approfondimenti sullo stato di salute del calciatore.

Le nuove visite sono previste per l'inizio della prossima settimana, tra lunedì e martedì. L'Inter, che secondo quanto appurato da FcInterNews.it non è al corrente delle motivazioni di questa richiesta che arriva direttamente dal CONI, ovviamente aspetterà l'esito delle nuove verifiche per procedere eventualmente con il completamento dell'operazione di mercato. Cristian Chivu dovrà quindi ancora aspettare l'erede di Denzel Dumfries, martedì si capirà se lo stop sarà stato solo temporaneo.