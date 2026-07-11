Arrivano segnali rassicuranti sullo stato di salute di Anan Khalaili. Dopo gli approfondimenti richiesti dall'Istituto di Medicina dello Sport del Coni, non emergono particolari preoccupazioni sulle condizioni dell'esterno israeliano, destinato a diventare un nuovo giocatore dell'Inter.

Secondo quanto riferito da Sportitalia, si tratta di una procedura esclusivamente cautelativa, prevista per completare tutte le verifiche necessarie prima del rilascio definitivo dell'idoneità sportiva.

Si attende il via libera del Coni

L'Inter resta in attesa dell'esito degli accertamenti supplementari, che dovranno confermare il rispetto di tutti i parametri previsti dalla normativa italiana in materia di idoneità agonistica.

Una volta ottenuto il via libera definitivo del Coni, il club nerazzurro potrà completare il tesseramento e annunciare ufficialmente Khalaili come nuovo rinforzo per la squadra di Cristian Chivu.

Annuncio solo rinviato

Al momento, dunque, non filtra alcun allarme sull'operazione. L'ufficialità dell'acquisto è stata semplicemente rinviata in attesa del completamento dell'iter medico, passaggio necessario prima della firma definitiva e dell'annuncio del secondo colpo estivo dell'Inter dopo Ivan Provedel.

Sezione: Focus / Data: Sab 11 luglio 2026 alle 13:29
Autore: Ludovica Ferrante
vedi letture