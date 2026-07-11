Volano brutte notizie in casa Inter e Milan sul fronte stadio, tanti dubbi e perplessità sul fronte ambientale per il progetto del nuovo stadio di San Siro. Come riportato da MilanoToday, il consigliere comunale Enrico Fedrighini (Gruppo Misto) ha presentato un'interrogazione urgente al sindaco Giuseppe Sala e alla vicesindaca Anna Scavuzzo, contestando l'Analisi di Rischio relativa all'area destinata al futuro impianto. Secondo Fedrighini, il documento avrebbe escluso il fenomeno della lisciviazione, ossia il possibile passaggio di sostanze inquinanti dal terreno alla falda acquifera, sottovalutando così un potenziale rischio ambientale. Il consigliere afferma di aver rielaborato i dati con i software validati da Ispra, ottenendo risultati differenti.

Richiesti chiarimenti al Comune

A sostegno delle sue osservazioni vengono richiamati anche i rilievi di Arpa Lombardia, che nella primavera del 2026 hanno rilevato nel sottosuolo la presenza di idrocarburi pesanti e idrocarburi policiclici aromatici (IPA). L'interrogazione chiede ora al Comune di chiarire i criteri adottati nella valutazione tecnica e di effettuare ulteriori verifiche indipendenti. Nel frattempo Arpa è in attesa dei progetti esecutivi per definire gli eventuali interventi di bonifica, mentre la vicenda potrebbe avere ripercussioni sull'iter del nuovo Meazza.