L'Inter vede allontanarsi uno dei principali obiettivi per il centrocampo. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, non arrivano infatti buone notizie sul fronte Curtis Jones: il Liverpool sarebbe vicino a trovare un accordo con il Nottingham Forest per il trasferimento del centrocampista inglese, rendendo sempre più difficile l'inserimento del club nerazzurro.

Un rinforzo a centrocampo

Il futuro di Jones, che negli ultimi mesi è stato seguito con particolare attenzione e interesse dall'Inter, potrebbea aver preso una direzione precisa. Se l'intesa tra Liverpool e Nottingham dovesse essere definita, per l'Inter resterebbero margini molto ridotti per tentare un rilancio.

A questo punto i dirigenti nerazzurri sono chiamati a valutare le prossime mosse sul mercato. L'obiettivo resta quello di rinforzare il centrocampo con un innesto di qualità, motivo per cui la società starebbe già riflettendo su possibili alternative nel caso in cui la pista che porta a Jones dovesse definitivamente sfumare.

Sezione: Focus / Data: Sab 11 luglio 2026 alle 08:28
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.