Il futuro di Cocchi è uno dei temi più caldi del mercato dei giovani talenti dell’Inter. Il classe nerazzurro ha attirato l’attenzione di diversi club di Serie B, pronti a puntare sulle sue qualità e a offrirgli un percorso di crescita importante nel calcio professionistico. La concorrenza è alta, ma tra le società maggiormente interessate c’è il Pisa, che vede in lui un profilo ideale da valorizzare. Il club toscano rappresenterebbe una tappa fondamentale per la maturazione del giocatore: un ambiente competitivo, con l’obiettivo di garantire spazio e continuità a un giovane di prospettiva. L’idea sarebbe quella di permettere a Cocchi di “farsi le ossa” in un campionato impegnativo come la Serie B, aumentando esperienza, personalità e conoscenza delle dinamiche del calcio dei grandi. Per l’Inter, infatti, il possibile trasferimento avrebbe il significato di un investimento sul futuro. I nerazzurri sarebbero interessati a mantenere il controllo sul percorso del giocatore, valutando una formula che possa consentirgli di crescere lontano da Milano senza perdere il legame con il club. Tra le ipotesi al vaglio potrebbe esserci anche l’inserimento di una clausola di ricompra, soluzione già utilizzata in passato dall’Inter per seguire da vicino la crescita dei propri giovani e avere la possibilità di riportarli alla base qualora dimostrassero di essere pronti. Il Pisa, più degli altri club interessati, sembra rappresentare una soluzione equilibrata: una piazza ambiziosa ma allo stesso tempo adatta a dare fiducia ai giovani. Per Cocchi sarebbe l’occasione di accumulare minuti, responsabilità ed esperienza, con l’obiettivo di tornare un giorno all’Inter da giocatore più completo e pronto per palcoscenici importanti.