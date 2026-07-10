Intervenuto nel corso di 'Copa Mundial' su DAZN, il giornalista Sacha Tavolieri ha presentato Anan Khalaili, nuovo acquisto dell'Inter arrivato dall'Union Saint-Gilloise: "È un giocatore fantastico, un piccolo Achraf Hakimi. Ha una velocità e una capacità di fare la differenza che sono fantastiche; è molto rapido e soprattutto la tecnica negli spazi corti è fantastica. Per questo penso ad Hakimi, ha un potenziale molto importante. Adesso deve capire come si gioca all'interno del calcio italiano e studiare il posizionamento tattico difensivo all'Inter. Questa sarà la chiave del suo adattamento in nerazzurro".