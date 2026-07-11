L'Inter non molla Curtis Jones e si prepara a presentare una terza offerta al Liverpool per il centrocampista inglese. Secondo quanto riferito in esclusiva da TEAMtalk, i nerazzurri considerano il classe 2001 una priorità per rinforzare il centrocampo e lavorano all'operazione già dalla scorsa finestra di mercato invernale. Le prime due proposte sono state respinte dai Reds. L'ultima, pari a 21 milioni di sterline, è stata giudicata insufficiente dalla dirigenza inglese.

Il Liverpool abbassa le richieste, ma non sotto i 30 milioni

L'Inter ritiene che la valutazione del giocatore debba tenere conto della situazione contrattuale, con Jones in scadenza tra dodici mesi. Il Liverpool, invece, continua a fare riferimento al mercato interno inglese, caratterizzato da cifre molto elevate.

Secondo le fonti di TEAMtalk, il club di Anfield valuta il centrocampista circa 34 milioni di sterline, ma sarebbe disposto a trattare, purché l'offerta non scenda sotto la soglia dei 30 milioni.

Per questo motivo l'Inter starebbe preparando un nuovo rilancio da 25 milioni di sterline, con la possibilità di aumentare ulteriormente la proposta attraverso bonus.

Jones apre al trasferimento

Il giocatore apprezzerebbe la determinazione con cui l'Inter sta portando avanti la trattativa. Pur essendo disposto a giocarsi le proprie chance nel Liverpool del nuovo tecnico Andoni Iraola, Jones ritiene che a Milano avrebbe maggiori possibilità di trovare continuità da titolare.

Liverpool pronto a sostituirlo solo in caso di cessione

La posizione del Liverpool è chiara anche sul fronte mercato. Al momento la società considera il reparto di centrocampo completo e non prevede nuovi acquisti. Uno scenario cambierebbe soltanto in caso di partenza di Jones: se il centrocampista dovesse essere ceduto entro la fine del mercato, i Reds tornerebbero immediatamente sul mercato per individuare un sostituto.