Anan Khalaili è pronto a iniziare la sua avventura con l'Inter. L'esterno israeliano, protagonista del trasferimento più costoso della storia del calcio israeliano, è sbarcato a Milano, dove nella giornata di ieri ha sostenuto le visite mediche all'Humanitas, ottenuto l'idoneità sportiva al Coni e completato i primi adempimenti con il club. L'ufficialità è attesa a breve, mentre lunedì dovrebbe mettersi a disposizione di Cristian Chivu.
I dati e l'idolo Hakimi
Khalaili arriva con la reputazione di uno dei prospetti più promettenti in Europa. Dotato di grande velocità, con punte che raggiungono i 35 km/h, è considerato un esterno ideale per il 3-5-2 grazie alla capacità di coprire tutta la fascia sia in fase offensiva sia difensiva.
Come riportato da Tuttosport è cresciuto sotto la guida del padre Majdi, ex portiere e suo preparatore atletico. Il classe 2001 ha sempre indicato Achraf Hakimi come modello di riferimento. Prima del trasferimento in Italia aveva scelto l'Union Saint-Gilloise per compiere il salto nel calcio europeo, convinto dalla capacità del club belga di valorizzare i giovani talenti.
Con l'Inter firmerà un contratto quinquennale da 2,2 milioni di euro a stagione e inizierà subito il percorso di inserimento agli ordini di Chivu.
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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