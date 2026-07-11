Nuovo colpo per l'Inter Women che ha annunciato l'acquisto del portiere Camilla Forcinella dal Genoa. Per la giocatrice classe 2001 un contratto fino al 2029.

Il comunicato ufficiale

"FC Internazionale Milano comunica l'arrivo in nerazzurro di Camilla Forcinella. Il portiere classe 2001 ha firmato con il Club un contratto fino al 30 giugno 2029", si legge nella nota.

"Nata a Trento il 22 giugno 2001, Camilla Forcinella cresce calcisticamente nell'AGSM Verona, formandosi nel settore giovanile ed esordendo in massima serie nella stagione 2016/17, dopo il rilevamento del titolo sportivo da parte dell'Hellas Verona. Dopo le stagioni con Fiorentina e Juventus, con cui vince lo Scudetto nel 2021/22, Forcinella si trasferisce al Genoa nel 2023, collezionando 84 presenze in tre stagioni con la maglia rossoblù e vivendo da protagonista la promozione in Serie A nella stagione 2024/25". 

Sezione: Inter Femminile / Data: Sab 11 luglio 2026 alle 10:20
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
vedi letture
Raffaele Caruso
autore
Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.