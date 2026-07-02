E' fatta per il rinnovo di Cristian Breda con l'Inter. Secondo quanto svelato dal giornalista Nicolò Schira sul proprio profilo X, il difensore classe 2008, fresco di vittoria dello scudetto con l'Under 18, ha messo la firma sul contratto che lo legherà alla Beneamata fino al 2028, con opzione di estensione per un'ulteriore stagione.

Breda, protagonista nella cavalcata tricolore della squadra di Simone Fautario, nella passata stagione, da sotto età, ha sommato qualche presenza anche con la Primavera di Benito Carbone, sia in campionato che in Youth League.

Sezione: Giovanili / Data: Gio 02 luglio 2026 alle 12:41
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.