Un'emoji con una faccia dubbiosa. Così Curtis Jones ha commentato su Instagram un post che dava come fatto l'accordo per il passaggio del giocatore dal Liverpool al Nottingham Forest: lo fa notare Fabrizio Romano, che sottolinea come questa risposta valga come smentita di questa notizia arrivata direttamente dal centrocampista inglese, per il quale l'Inter, secondo le ultime voci provenienti da Oltremanica, è in procinto di preparare la terza offerta

Sezione: Focus / Data: Sab 11 luglio 2026 alle 18:23
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.