Un'emoji con una faccia dubbiosa. Così Curtis Jones ha commentato su Instagram un post che dava come fatto l'accordo per il passaggio del giocatore dal Liverpool al Nottingham Forest: lo fa notare Fabrizio Romano, che sottolinea come questa risposta valga come smentita di questa notizia arrivata direttamente dal centrocampista inglese, per il quale l'Inter, secondo le ultime voci provenienti da Oltremanica, è in procinto di preparare la terza offerta.