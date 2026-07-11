La notizia della mattinata odierna per l'Inter è indubbiamente lo stop (momentaneo) al trasferimento di Anan Khalaili. Il giocatore infatti dovrà sottoporsi ad ulteriori esami per ottenere l'idoneità sportiva dal CONI. In attesa di comprendere al meglio gli sviluppi sull'eventuale trasferimento di Khalaili all'Inter, ecco che Sky Sport spiega che l'Inter aveva in precedenza fatto anche un sondaggio per Guéla Doué. Che è un profilo diverso rispetto all'israeliano, più difensivo. E Chivu ha chiesto un giocatore con le caratteristiche di Dumfries. Quindi quello per Doué era solo un sondaggio.