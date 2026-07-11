Anan Khalaili ha iniziato la sua avventura con l'Inter. L'esterno israeliano è sbarcato ieri mattina a Milano, accolto dall'entusiasmo dei tifosi, prima di sostenere le visite mediche al Coni e recarsi nella sede nerazzurra di viale Liberazione per completare le pratiche legate al tesseramento. L'annuncio ufficiale è atteso nei prossimi giorni come riportato dal Corriere dello Sport.

Contratto quinquennale e l'eredità di Dumfries

Il 21enne firmerà un contratto di cinque anni da 2,2 milioni di euro a stagione, mentre l'Inter verserà all'Union Saint-Gilloise circa 25 milioni di euro più bonus, per un'operazione che può sfiorare i 30 milioni. Khalaili diventerà il primo calciatore israeliano della storia del club e raccoglierà l'eredità lasciata da Denzel Dumfries sulla corsia destra. Il tecnico Cristian Chivu, che ha spinto personalmente per il suo arrivo, potrà averlo a disposizione già dall'inizio del ritiro estivo in Germania.

I numeri dell'ultima stagione

Reduce da un'annata da protagonista con l'Union Saint-Gilloise, Khalaili ha collezionato 52 presenze e 6 reti, tre delle quali in Champions League, tra cui una doppietta contro il Marsiglia e un gol all'Atalanta. In Germania inizierà il percorso di inserimento nei meccanismi tattici di Chivu. Si capirà più avanti se il suo vice sarà Diouf oppure Luis Henrique, anche in base alla piega che prenderà il mercato.