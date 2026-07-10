In casa Inter tiene banco la situazione legata a Benjamin Pavard. Negli ultimi giorni in molti si sono chiesti se il difensore francese possa tornare nuovamente a disposizione dei nerazzurri, al di là dei vari indizi social circolati. La situazione, però, al momento è chiara: Pavard è considerato sul mercato. Si sta lavorando per trovare la soluzione migliore sia per il giocatore sia per l’Inter, valutando una possibile cessione che possa soddisfare tutte le parti coinvolte. Naturalmente, qualora non dovesse emergere la destinazione giusta e il francese non trovasse una nuova squadra, lo scenario potrebbe cambiare. In quel caso Pavard potrebbe avere l’opportunità di rientrare alla base e riconquistarsi spazio attraverso le prestazioni sul campo. Ad oggi, però, l’ex Bayern Monaco e Marsiglia resta inserito nella lista dei trasferimenti.

Su Lucumì Juve attiva, ma il Bologna spara alto

Sul fronte entrate, invece, secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, non risultano esserci stati contatti tra l’Inter e Jhon Lucumí. Il difensore del Bologna è stato accostato ai nerazzurri, ma al momento non ci sono stati passi concreti. La Juventus, invece, avrebbe già avviato dei dialoghi con il club rossoblù, anche se la richiesta economica del Bologna viene considerata elevata: servirà quindi trovare la formula giusta per arrivare a un’intesa.