Yanis Massolin potrebbe lasciare temporaneamente l'Inter per trovare maggiore continuità in Serie A. Il giovane talento francese prenderà parte al ritiro estivo agli ordini di Cristian Chivu, ma le possibilità di trovare spazio nella prima squadra nerazzurra appaiono limitate.

Il Sassuolo ci prova

Per questo motivo l'ipotesi di un prestito sta prendendo quota. Tra i club interessati c'è il Sassuolo, che dopo aver visto sfumare l'obiettivo Mattia Liberali, preso dal Como, è alla ricerca di un trequartista di qualità per rinforzare il reparto offensivo.

La società emiliana osserva con attenzione la situazione e potrebbe muoversi nelle prossime settimane per cercare di assicurarsi il classe 2002 in vista della nuova stagione.

Sezione: Focus / Data: Sab 11 luglio 2026 alle 10:34
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.