Lionel Scaloni, ct dell'Argentina, è stato fin troppo chiaro nella conferenza stampa pre-partita parlando di Alvarez e Lautaro: "Per entrambi la valutazione della scorsa partita è positiva, come nelle partite precedenti, quando uno è uscito e l'altro è entrato. Non posso lamentarmi di nulla, han fatto quello che dovevano fare".

Il Ct dell'Albiceleste, anche questa volta, dovrebbe lanciare dal 1' Alvarez. A centrocampo spazio, secondo il sito di Gianluca Di Marzio, al quartetto composto da De Paul, Paredes, Enzo Fernandez e Mac Allister. In difesa, consueta linea a quattro con Molina, Romero, Lisandro Martinez e Tagliafico.