Nel corso di un'intervista rilasciata a Noi Biancocelesti, Ciro Immobile ha affrontato anche il tema della Nazionale italiana e della corsa alla panchina azzurra, che vede protagonisti Antonio Conte e Roberto Mancini.

"Hanno fatto bene entrambi. Ricordo che anche l'Europeo con Conte facemmo bene dopo essere capitati in un girone con Spagna e Germania. Quella di Mancini è stata l'ultima Nazionale vincente che ha lasciato anche un bel ricordo per i bambini di oggi. Comunque sono felice della scelta Malagò, ha dimostrato di saperci fare con il CONI".

"L'Inter è la squadra da battere"

L'attaccante del Paris FC ha poi espresso il proprio parere sulla lotta per il prossimo campionato di Serie A, indicando i nerazzurri come la formazione da cui partire.

"Credo sia favorita l'Inter, ho visto tanti cambi di allenatori e quindi necessità di assestamento, mentre loro sono già rodati. Milan, Napoli e Juventus si devono attrezzare per dare loro fastidio".