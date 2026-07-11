L'Argentina si prepara ad affrontare la Svizzera nei quarti di finale del Mondiale con alcune possibili novità di formazione. Dopo le difficoltà incontrate nelle sfide a eliminazione diretta contro Capo Verde ed Egitto, il commissario tecnico Lionel Scaloni è orientato a cambiare qualcosa per dare maggiore equilibrio e incisività alla squadra.

In attacco, come riportato da Tuttosport, Lautaro Martínez è favorito per affiancare Lionel Messi dal primo minuto, dopo il buon impatto avuto contro l'Egitto. Julián Álvarez, schierato titolare agli ottavi, non è riuscito a lasciare il segno e potrebbe partire dalla panchina.

Le altre scelte

Anche la difesa dovrebbe essere ritoccata: Nico Tagliafico è in vantaggio su Facundo Medina sulla corsia sinistra, mentre a destra Gonzalo Montiel insidia Nahuel Molina. Nessuna preoccupazione, invece, per Cristian Romero, pienamente recuperato dopo i crampi accusati nell'ultima gara.

Sezione: Rassegna / Data: Sab 11 luglio 2026 alle 11:16
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.