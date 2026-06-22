Seconda panchina di fila al Mondiale 2026 per Marcus Thuram che, come prevedibile, guarderà da bordocampo, almeno inizialmente, la seconda gara del girone della nazionale francese contro l'Iraq. Per la cronaca, l'attaccante dell'Inter non aveva giocato neanche un minuto all'esordio contro il Senegal.
Novità Barcola.
Questa volta, a differenza di quanto si era visto martedì scorso, in avanti Didier Deschamps punta su Bradley Barcola, che sostituisce Désiré Doué nel quartetto avanzato composto da Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé e Michael Olise. Le altre novità sono nel reparto difensivo con l'inserimento di Lucas Digne al posto di Theo Hernandez e a metà campo con Manu Koné ad affiancare il confermato Adrien Rabiot.
Notre XI de départ pour défier l’Irak 🇫🇷— Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) June 22, 2026
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Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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