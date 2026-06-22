Giovedì prossimo è previsto un incontro, a Madrid, tra il Como e il Real Madrid per discutere della situazione di Nico Paz. Un summit che, secondo Sky Sport, si preannuncia decisivo per i lariani che voleranno in Spagna per capire la fattibilità di un secondo prestito dopo il primo che scadrà il 30 giugno. La posizione del club di Florentino Perez, come annunciato nei giorni scorsi, è diventata meno morbida rispetto a qualche tempo fa: l'intenzione dei blancos, infatti, ora è quella di vendere il talento argentino mantenendo la possibilità di recompra. Insomma, tra tre giorni si conoscerà la verità.

Con l'Inter alla finestra? Si chiede Gianluca Di Marzio. Servono diverse condizioni perché il sogno di mercato nerazzurro si avveri, in primis che il Real Madrid lo riporti a casa. In secondo luogo occorrono diverse uscite dopo l'investimento in entrata per Marco Palestra, Oumar Solet e (forse) Curtis