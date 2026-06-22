Zlatko Dalic, ct della Croazia, va avanti per la sua strada, senza esitazioni, anche dopo il passo falso commesso da Modric e compagni nel match d'esordio del Mondiale contro l'Inghilterra: "Siamo tutti in salute e pronti, non abbiamo problemi con la rosa, nessun dubbio sulla squadra - ha assicurato in conferenza stampa prima della sfida a Panama -. Dobbiamo fare meglio rispetto all'ultima partita, correggere ciò che non è andato bene, soprattutto in difesa. Dobbiamo essere più responsabili, avere più concentrazione. Abbiamo dato tutto con l'Inghilterra e abbiamo faticato a segnare. Il nostro prossimo avversario è forte, fa bene la fase difensiva, tutti i suoi giocatori sono mobili, hanno giocatori veloci per i contropiedi e dobbiamo impedirlo. Dobbiamo considerarci favoriti ed essere coraggiosi. Forse una pausa più lunga per analizzare la partita ci ha fatto bene, per riorganizzarci, ma dopo la sconfitta non vedevamo l'ora che arrivasse la prossima partita. Dobbiamo giocare come sappiamo, solo dopo potremo aspettarci un buon risultato".

