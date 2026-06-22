Ospite della RSI, Walter Zenga ha raccontato il rapporto di amicizia che lo ha legato negli anni a Diego Armando Maradona: "Ci incontravamo spesso quando vivevamo entrambi a Dubai - il ricordo dell'Uomo Ragno -. Lui allenava l'Al-Wasl, io l'Al-Nasr. Prima del secondo derby che abbiamo giocato, io l'ho invitato nel mio ufficio ci siamo messi a parlare. A un certo punto, bussano alla porta e ci dicono: "Tra 15' inizia la partita' (ride, ndr). Il mio rapporto con Diego è sempre stato caratterizzato da rispetto e amicizia. Dopo la partita dello scudetto dell'Inter contro il Napoli (28 maggio 1989, ndr), a San Siro, lui fa un'intervista durante la quale mi fa i complimenti. La sua grandezza è che nessun giocatore, dai compagni di squadra agli avversari, ha mai parlato male di lui. Era benvoluto da tutti".