Dal ritiro della nazionale croata arriva un attestato di stima importante per Petar Sucic, mercoledì scorso protagonista di un'ottima prestazione nel suo match d'esordio assoluto a un Mondiale. Parlando del reparto di centrocampo, da sempre competitivo nella storia dei Vatreni, Mateo Kovacic ha menzionato il giocatore dell'Inter, uno degli elementi della squadra di Zlatko Dalic che spera di proseguire la tradizione incarnata perfettamente dal 40enne Luka Modric: "Per fortuna, abbiamo sempre avuto un centrocampo solido, dominante con la palla, ora sarà l'allenatore a decidere chi giocherà la prossima partita. Petar Sucic non è poi così simile a Brozovic, può giocare come numero sei o numero otto. E' fenomenale e lo dimostra ogni giorno. Siamo contenti che sia con noi e che stia facendo progressi. Chiunque scelga l'allenatore non sbaglierà", le parole del giocatore del Chelsea.

A proposito di Modric, Kovacic ha aggiunto: "Il carattere di Luka è fondamentale, non si arrende mai, lo ha dimostrato in tutti questi anni. Inutile parlare delle sue qualità di gioco, è un leader dentro e fuori dal campo, un esempio di come rispettare la maglia croata. Ha fatto molta strada e può essere un esempio per i giocatori più giovani, dimostrando che senza lavoro non c'è successo".