Protagonista dell'ormai classica staffetta con Lautaro Martinez per il ruolo di numero nove al fianco di Lionel Messi nell'attacco della nazionale argentina, Julian Alvarez parla così dell'ennesima prestazione di livello del suo capitano, capace di segnare due gol decisivi all'Austria, diventando il miglior marcatore di tutti i tempi al Mondiale: "Non c'è molto da dire su Leo. Per oltre 20 anni è stato il migliore al mondo, è il migliore di tutti i tempi", la sentenza del bomber dell'Atletico Madrid. Che poi commenta anche l'accesso matematico dall'Albiceleste ai sedicesimi di finale del torneo con un turno d'anticipo: "Fortunatamente, abbiamo iniziato col piede giusto".