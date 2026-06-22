Inter sconfitta dalla Juventus, che diventa campione d'Italia U16: è questo il verdetto del Morgagni di Forlì, dove i nerazzurri hanno perso 3-0 la finale per il tricolore di categoria. I bianconeri hanno dominato la partita, dando sin da subito la sensazione di avere una marcia in più. Al 29' il gol del vantaggio, meraviglioso, di Salvai: punizione perfetta e piemontesi avanti. A dare ancora più fiducia alla squadra di Gridel il raddoppio immediato, a cinque minuti dall'intervallo, di Pipitò. Nel secondo tempo l'Inter ha tenuto meglio il campo, pur senza creare granché. La Juventus ha gestito e nel recupero ha messo il punto esclamativo con Vidzivashets. La sconfitta di questa sera non cancella una stagione comunque positiva per i nerazzurri, seconda forza del campionato dopo un'annata di ottimo livello.
IL TABELLINO
JUVENTUS-INTER 3-0
Marcatori: Salvai (29'), Pipitò (35'), Vidzivashets (80+4')
JUVENTUS (4-3-3): Repaci; Mazzotta, Balbo, Ghiotto, 3 Samà (dal 77' Vidzivashets); Tufaro (dal 55' Fornero), Rastello, Pioli; Salvai (dal 65' Rolando), Pamè, Pipitò (dal 77' Scarnato).
A disposizione: Brostic, Gatti, Pal, Mosso, Deniz.
Allenatore: Alessandro Gridel.
Ammonito: Rastello (68')
INTER (4-3-3): Costante; Foroni, Lucarelli (dal 41' Di Carlo), Forlani (dal 76' Puglisi), Barcella (dal 58' Bagnara); Marchesi (dal 72' Vanacore), Ferri, Palmini (dal 76' G. Omini); P. Omini (dal 72' Seghezzi), Serantoni (dal 72' Castellarin), Penta (dal 41' Menegazzo).
A disposizione: Locatelli.
Allenatore: Paolo Dellafiore.
Ammoniti: Lucarelli (28'), Foroni (64')
21.43 - FINISCE QUI! Juventus batte Inter 3-0, bianconeri meritatamente campioni d'Italia.
IL GOL - Mazzotta mette il cross a mezz'altezza dalla destra e Vidzivashets con la zampata devia in porta. Traversa e gol per il giocatore ucraino. Juventus campione d'Italia U16.
80'+4 - E alla fine arriva il 3-0: Vidzivashets segna il terzo gol.
80'+3 - Scarnato di testa vicino al gol. Juventus intanto a pochi secondi dalla vittoria.
80'+2 - Palo di Scarnato, che va vicinissimo alla ciliegina del 3-0. Poi Seghezzi anticipa un giocatore della Juventus dopo la respinta del legno.
80' - Quattro minuti di recupero.
77' - Cambia anche la Juventus: fuori Pipitò per Scarnato e Samà per Vidzivashets.
76' - Finisce i cambi Dellafiore: fuori Palmini per Gioele Omini e Forlani per Puglisi.
73' - Contropiede di Pipitò, che ancora ci prova da solo. Tiro debole e centrale.
72' - Tre cambi per l'Inter: dentro Vanacore per Marchesi, Seghezzi per Omini e Castellarin per Serantoni.
72' - Pipitò cerca la doppietta da lontano: palla alta.
68' - Primo giallo anche per la Juventus. Rastello ferma il contropiede di Ferri. Giusto il giallo, giusta anche la scelta di spendere il fallo.
66' - Cambio per la Juventus. Fuori Salvai, autore dell'1-0, per Rolando.
64' - Ammonito Foroni. Pipitò gli aveva soffiato palla, lui l'ha steso tirandolo per la maglia.
62' - Slalom speciale di Omini, che salta quattro avversari. La difesa della Juve alla fine riesce a rifugiarsi in corner. Bianconeri che ora stanno accettando la spinta dell'Inter.
58' - Cambio per l'Inter, Bagnara per Barcella sulla corsia di sinistra.
56' - Proprio Fornero vicino al gol del 3-0. Pipitò crossa per l'inserimento del giocatore appena entrato, Barcella lo anticipa al momento del tiro a porta vuota.
55' - Cambio per la Juventus: Fornero rileva Tufaro, un centrocampista di interdizione prende il posto di un giocatore più offensivo.
52' - Tufaro raccoglie la palla di Salvai al limite dell'area, ben servito a rimorchio. Mancino masticato per il giocatore di Gridel, palla a lato.
51' - L'Inter non concretizza una grande occasione per riaprirla. Lancio lungo di Costante spizzato da Menegazzo, poi Serantoni lancia Omini davanti a Repaci: conclusione difficile e imprecisa.
47' - Mazzotta tampona Palmini in area, qualche dubbio sulla decisione del direttore di gara di non fischiare rigore.
46' - Partita vivace ora. L'Inter innesca Serantoni ancora su palla inattiva. Colpo di testa respinto, la palla torna al centravanti nerazzurro che prova la girata al volo: ancora una volta si oppone la difesa. Nerazzurri più pimpanti, che però devono stare attenti a non scoprirsi.
45' - Salvai a centimetri dal 3-0. Contropiede mortifero che porta il numero 10 bianconero al tiro da solo davanti a Costante: conclusione alta.
44' - Inter che ha iniziato bene la ripresa. Primo tiro in porta della gara con il copo di testa di Di Carlo, neoentrato. Repaci blocca al suolo, era debole l'impatto con la sfera per lui.
20.57 - Ecco il fischio dell'arbitro: si ricomincia!
20.55 - Squadre che fanno ritorno sul terreno di gioco. Pochi minuti a inizio ripresa, con l'Inter che farà due cambi: fuori Lucarelli e Penta, dentro Di Carlo e Menegazzo.
Quaranta minuti difficili per l'Inter, che ha sofferto la qualità di una Juventus che finora superiore sotto tutti i punti di vista. A sbloccarla ci ha pensato Salvai, bravissimo su punizione a trovare l'incrocio dei pali. Poi Pipitò ha messo il carico, trovando il gol del raddoppio qualche minuto più tardi. L'Inter, che in un paio di occasioni è riuscita ad avvicinarsi all'area avversaria, non si è mai resa granché pericolosa. Servirà ben altro per restituire un po' di speranza ai nerazzurri.
20.42 - Finisce così il primo tempo, Juventus avanti di due reti sull'Inter.
40' - Prova a farsi vedere Omini. Penta crossa, Palmini aggiusta, Omini calcia: palla deviata in angolo. Uno di recupero intanto.
IL GOL - La Juventus continua a portare tanti uomini in avanti, nonostante l'1-0, e viene premiata. Barcella perde male palla e la squadra di Gridel ne approfittà con Pipitò. Tiro a giro deviato sul primo palo dalla schiena di Ferri, Costante fuori causa e raddoppio bianconero.
35' - Gol della Juventus: Pipitò raddoppia, 2-0.
31' - Costante salva tutto su Pioli! Il centrocampista bianconero porta palla per qualche metro e poi calcia da lontano: intervento acrobatico spettacolare del portiere nerazzurro, che alza in corner.
31' - Immediato tentativo di reazione dell'Inter. Omini arriva al cross ma Repaci è bravo a chiudere a terra, anticipando Serantoni in area piccola.
IL GOL - Punizione dai 23 metri calciata magnificamente da Salvai. Sinistro forte e preciso, palla al sette, Juventus meritatamente avanti.
29' - Gol della Juventus. Salvai a segno su punizione, 1-0.
28' - Primo giallo della partita: Lucarelli costretto al fallo su Pioli, ammonizione che ci sta.
27' - Lunghissimo giro palla Juventus, Inter che si difende con ordine e concede pochissimo alla squadra di Gridel.
25' - Mazzotta prova a mettersi in proprio: doppio dribbling e sinistro a rientrare. Tiro lontanissimo dalla porta, ma la giocata precedente era interessante.
23' - Ghiotto vede Tufaro che si inserisce e prova il lancio da dietro: controllo fallace per la mezzala juventina, palla in rimessa dal fondo.
20' - Lancio per Serantoni che attacca la profondità. Il centravanti nerazzurro aveva preso il tempo a tutti, bravo il portiere juventino Repaci ad anticiparlo in uscita, fuori dall'area e con i piedi.
15' - Foroni sgasa, subisce fallo ma resiste. Omini però sbaglia lo stop sul suo passaggio e l'arbitro torna sui suoi passi. Peccato perché poteva essere una ripartenza interessante.
13' - Juve costantemente in proiezione offensiva. Dopo calcio d'angolo la palla arriva a Samà: tiro da fuori che non trova lo specchio.
10' - Occhio a Ghiotto! Il centrale della Juventus gira in porta su corner, tiro altissimo ma l'occasione era sicuramente invitante.
8' - Ancora Juve: azione sulla sinistra di Tufaro, con Mazzotta che arriva a raccogliere il cross sul secondo palo. Il terzino della Juventus ci mette energia, troppa secondo l'arbitro. Carica sul portiere e punizione per l'Inter.
7' - Prima potenziale occasione per la Juventus. Nasce da un errore in disimpegno dell'Inter, con Salvai che mette nel mirino la porta. Bravo Forlani a metterci una pezza e sventare il pericolo.
4' - Corner per l'Inter che si trasforma in un batti e ribatti: alla fine la Juventus riesce ad allontanare. Prova a guadagnare campo la squadra di Dellafiore.
20.01 - Si parte! Prima palla per l'Inter!
19.56 - Squadre in campo a Forlì. Mancano pochi minuti al calcio d'inizio.
Appuntamento con la storia per l'Inter U16. Per la squadra di Paolo Dellafiore è tempo di finale Scudetto contro la Juventus allo stadio Morgagni di Forlì. Per il gruppo, composto da ragazzi nati nel 2010, arrivare a questi livelli non è una novità: gran parte dello stesso collettivo ha già vinto il campionato U14 due anni fa e il campionato U15 destinato alle giovanili delle squadre di Serie A e B dodici mesi fa. Calcio d'inizio alle ore 20, ecco le scelte dei due allenatori.
Autore: Alessandro Savoldi
Altre notizie - Copertina
Altre notizie
- 21:50 Sky - Nico Paz-Como, giovedì la verità. Inter alla finestra? Il punto
- 21:30 Diouf o Luis Henrique: chi finanzia il mercato? Scelta tra due esterni diversi
- 21:21 Under 16 - Troppa Juventus per l'Inter U16: i bianconeri vincono 3-0 e conquistano lo Scudetto
- 21:15 Volpi: "Calhanoglu eliminato? Mi spiace tantissimo, ma c'è una piccola nota positiva"
- 21:02 Argentina ai sedicesimi con il solito Messi: doppietta all'Austria. 64' buoni per Lautaro
- 20:45 Ecuador, Chiesa: "Cambiasso un amico. Prima del Mondiale in Qatar..."
- 20:30 Platini: "L'Italia deve ripartire da zero, come fece la Francia negli anni '50"
- 20:15 Elezioni FIGC, Abete e l'appello a Marani: "Ti avremmo appoggiato"
- 20:00 Marani: "Le seconde squadre vanno ripensate, troviamo un modello giusto"
- 19:45 Inter-Palestra, oggi nessun contatto. Ma è la settimana buona per chiudere
- 19:30 Materazzi ricorda Rep. Ceca-Italia: "Pelle d'oca anche vent'anni dopo"
- 19:15 Brioschi: "Inter a Rozzano idea poco probabile, ma ha aumentato l'interesse"
- 19:00 Rivivi la diretta! PALESTRA-INTER al TRAGUARDO, l'agente a MILANO. Novità NICO PAZ e JONES. MAROTTA on fire
- 18:41 Romano: "Sensi al CSKA Sofia: pagata la clausola da 200mila euro"
- 18:27 Di Napoli: "Inter-Nico Paz? Sarebbero soldi spesi bene, ecco perché"
- 18:12 Palestra-Inter, Lucci è arrivato a Milano: accelerazione in vista
- 17:57 Lautaro ritrova Arnautovic, ma da avversario: il Toro titolare contro l'Austria
- 17:43 Marotta: "N'dicka non lo abbiamo cercato. Nessuna trattativa"
- 17:37 Repubblica - Frattesi chiave per Jones? La Juve osserva e aspetta
- 17:22 Turchia, il pres. federale Hacıosmanoğlu: "Sosterremo sempre Montella"
- 17:08 Repubblica - Jones, il Liverpool spara alto e l'Inter dovrà prima vendere
- 16:54 Malagò presidente FIGC, Gravina: "Ora va messo in atto quanto detto"
- 16:45 Repubblica - Inter-Provedel, trattativa alle battute finali: manca l'ultimo step
- 16:39 Marotta: "Il rapporto calcio-politica è fondamentale e da ricucire"
- 16:25 Repubblica - Palestra-Inter, l'obiettivo è chiudere entro questa settimana
- 16:12 Filippi andrà alla Fiorentina, Rubinho: "È il migliore insieme a Spinelli"
- 15:57 GdS - Niente Pisa per Akinsanmiro? L'Inter ora punta alla doppia cifra
- 15:43 Marotta va in dribbling su Marco Palestra: "Nessuna novità"
- 15:40 Palestra e l'Inter all'ultimo miglio: l'agente Lucci a ore sarà a Milano
- 15:28 Turchia, Reçber contro Calhanoglu: "Non si parla di mercato in Nazionale"
- 15:18 Elezioni FIGC, vittoria per Giovanni Malagò: è lui il nuovo presidente
- 15:14 L'ass. Comazzi: "A Milano serve uno stadio degno delle capitali mondiali"
- 15:04 Il Secolo XIX - Ostigard-Inter, nessuna conferma. Il Genoa conta su di lui
- 15:00 Germania, tegola Nagelsmann: finito il Mondiale di Schlotterbeck
- 14:53 Abete: "I diritti TV nazionali stanno calando. L'Inter tra UCL e Serie A..."
- 14:45 Sulle orme di Chiellini, Bremer fuga i dubbi: vuole restare alla Juventus
- 14:42 Il Liverpool preferisce tenere Jones piuttosto che svenderlo
- 14:28 L'Inter e Curtis Jones sbalorditi dalla richiesta del Liverpool: la situazione
- 14:20 Malagò prima delle elezioni FIGC: "Inizialmente scettico, ma le Leghe..."
- 14:15 Zarate supera il taglio: giocherà gli Europei U19 con la Spagna
- 14:00 Croazia, Musa e Stanisic estasiati da Perisic: "Il più grande dopo Modric"
- 13:46 Palestra-Inter, oggi primo incontro informale. Da domani si fa sul serio
- 13:33 Simonelli: "Problema stadi, troppa differenza tra Inter e Real Madrid"
- 13:20 Da match analyst Inter ad allenatore: il salto di Alessandro Davite
- 13:06 Bonny dopo la sconfitta con la Germania: "C'è amaro in bocca"
- 12:53 L'Assemblea FIGC conferma i consiglieri: ci sarà ancora Marotta
- 12:39 Inter Campus Rio de Janeiro, per i bambini due esperienze speciali
- 12:28 Lista UEFA o prestito? L'Inter valuterà presto il futuro di Luka Topalovic
- 12:20 Luis Henrique: "Inter, anno splendido. Pronto per un altro ancora migliore"
- 12:10 Gli ultras davanti alla sede delle elezioni FIGC: "Il calcio siamo noi"
- 12:04 Mauro: "Io adoro Palestra, ma non può costare 50 milioni"
- 12:00 videoINTER... PAZ DI NICO! "Ecco da dove possono arrivare i 60 MILIONI". Senza l'ITALIA al MONDIALE...
- 11:50 Gaetano pronto a partire, il Cagliari per la sostituzione pensa ad Asllani
- 11:41 Papu Gomez: "Mi voleva l'Inter? Io forse ho un solo rimpianto"
- 11:27 De Laurentiis: "Per un calcio italiano più spettacolare servono nuovi stadi"
- 11:13 De Vrij chiude la sua esperienza italiana: oggi le visite col Panathinaikos
- 11:05 La Roma prova a dribblare la UEFA: due opzioni sul tavolo
- 10:52 Trevisan e l'aneddoto su Zielinski: "Quando tornavamo a mezzanotte..."
- 10:22 Il Giorno - Inter Primavera, Bigica in pole ma alla corsa si aggiunge Zauli
- 10:04 Materazzi: "Roma in Champions? Merito anche di Mourinho. Bosnia-Italia colpa dei giocatori solo in parte"
- 09:50 CdS - Lautaro-Alvarez, torna il ballottaggio: il "Toro" in panchina con l'Austria?
- 09:36 Sommer: "Inter, tre anni bellissimi. Così ho festeggiato lo Scudetto. Inzaghi e Chivu? Dico che..."
- 09:22 TS - De Vrij ha fatto una richiesta all'Inter: il punto sulla trattativa per il rinnovo
- 09:08 TS - Inter, tre colpi entro il ritiro: Palestra, Solet e Provedel
- 08:54 CdS - Jones-Inter, alla lunga il Liverpool può cedere: il punto
- 08:40 TS - Paz-Inter, Lautaro alleato nerazzurro. E alla gara delle Leyendas...
- 08:30 CdS - Palestra, primo contatto Inter-Atalanta già oggi. Chivu lo aspetta perché...
- 08:20 CdS - Nico Paz-Inter, ecco chi porta i soldi. Vertice Como-Real: a Madrid sanno che...
- 08:10 GdS - Jones-Inter a cottura lenta. Nessun rilancio: serve l'addio di Frattesi
- 08:00 Mondiali 2026: Capo Verde ferma l'Uruguay, bene l'Egitto. Oggi Lautaro e Thuram