Inter sconfitta dalla Juventus, che diventa campione d'Italia U16: è questo il verdetto del Morgagni di Forlì, dove i nerazzurri hanno perso 3-0 la finale per il tricolore di categoria. I bianconeri hanno dominato la partita, dando sin da subito la sensazione di avere una marcia in più. Al 29' il gol del vantaggio, meraviglioso, di Salvai: punizione perfetta e piemontesi avanti. A dare ancora più fiducia alla squadra di Gridel il raddoppio immediato, a cinque minuti dall'intervallo, di Pipitò. Nel secondo tempo l'Inter ha tenuto meglio il campo, pur senza creare granché. La Juventus ha gestito e nel recupero ha messo il punto esclamativo con Vidzivashets. La sconfitta di questa sera non cancella una stagione comunque positiva per i nerazzurri, seconda forza del campionato dopo un'annata di ottimo livello.

IL TABELLINO

JUVENTUS-INTER 3-0

Marcatori: Salvai (29'), Pipitò (35'), Vidzivashets (80+4')

JUVENTUS (4-3-3): Repaci; Mazzotta, Balbo, Ghiotto, 3 Samà (dal 77' Vidzivashets); Tufaro (dal 55' Fornero), Rastello, Pioli; Salvai (dal 65' Rolando), Pamè, Pipitò (dal 77' Scarnato).

A disposizione: Brostic, Gatti, Pal, Mosso, Deniz.

Allenatore: Alessandro Gridel.

Ammonito: Rastello (68')

INTER (4-3-3): Costante; Foroni, Lucarelli (dal 41' Di Carlo), Forlani (dal 76' Puglisi), Barcella (dal 58' Bagnara); Marchesi (dal 72' Vanacore), Ferri, Palmini (dal 76' G. Omini); P. Omini (dal 72' Seghezzi), Serantoni (dal 72' Castellarin), Penta (dal 41' Menegazzo).

A disposizione: Locatelli.

Allenatore: Paolo Dellafiore.

Ammoniti: Lucarelli (28'), Foroni (64')

21.43 - FINISCE QUI! Juventus batte Inter 3-0, bianconeri meritatamente campioni d'Italia.

IL GOL - Mazzotta mette il cross a mezz'altezza dalla destra e Vidzivashets con la zampata devia in porta. Traversa e gol per il giocatore ucraino. Juventus campione d'Italia U16.

80'+4 - E alla fine arriva il 3-0: Vidzivashets segna il terzo gol.

80'+3 - Scarnato di testa vicino al gol. Juventus intanto a pochi secondi dalla vittoria.

80'+2 - Palo di Scarnato, che va vicinissimo alla ciliegina del 3-0. Poi Seghezzi anticipa un giocatore della Juventus dopo la respinta del legno.

80' - Quattro minuti di recupero.

77' - Cambia anche la Juventus: fuori Pipitò per Scarnato e Samà per Vidzivashets.

76' - Finisce i cambi Dellafiore: fuori Palmini per Gioele Omini e Forlani per Puglisi.

73' - Contropiede di Pipitò, che ancora ci prova da solo. Tiro debole e centrale.

72' - Tre cambi per l'Inter: dentro Vanacore per Marchesi, Seghezzi per Omini e Castellarin per Serantoni.

72' - Pipitò cerca la doppietta da lontano: palla alta.

68' - Primo giallo anche per la Juventus. Rastello ferma il contropiede di Ferri. Giusto il giallo, giusta anche la scelta di spendere il fallo.

66' - Cambio per la Juventus. Fuori Salvai, autore dell'1-0, per Rolando.

64' - Ammonito Foroni. Pipitò gli aveva soffiato palla, lui l'ha steso tirandolo per la maglia.

62' - Slalom speciale di Omini, che salta quattro avversari. La difesa della Juve alla fine riesce a rifugiarsi in corner. Bianconeri che ora stanno accettando la spinta dell'Inter.

58' - Cambio per l'Inter, Bagnara per Barcella sulla corsia di sinistra.

56' - Proprio Fornero vicino al gol del 3-0. Pipitò crossa per l'inserimento del giocatore appena entrato, Barcella lo anticipa al momento del tiro a porta vuota.

55' - Cambio per la Juventus: Fornero rileva Tufaro, un centrocampista di interdizione prende il posto di un giocatore più offensivo.

52' - Tufaro raccoglie la palla di Salvai al limite dell'area, ben servito a rimorchio. Mancino masticato per il giocatore di Gridel, palla a lato.

51' - L'Inter non concretizza una grande occasione per riaprirla. Lancio lungo di Costante spizzato da Menegazzo, poi Serantoni lancia Omini davanti a Repaci: conclusione difficile e imprecisa.

47' - Mazzotta tampona Palmini in area, qualche dubbio sulla decisione del direttore di gara di non fischiare rigore.

46' - Partita vivace ora. L'Inter innesca Serantoni ancora su palla inattiva. Colpo di testa respinto, la palla torna al centravanti nerazzurro che prova la girata al volo: ancora una volta si oppone la difesa. Nerazzurri più pimpanti, che però devono stare attenti a non scoprirsi.

45' - Salvai a centimetri dal 3-0. Contropiede mortifero che porta il numero 10 bianconero al tiro da solo davanti a Costante: conclusione alta.

44' - Inter che ha iniziato bene la ripresa. Primo tiro in porta della gara con il copo di testa di Di Carlo, neoentrato. Repaci blocca al suolo, era debole l'impatto con la sfera per lui.

20.57 - Ecco il fischio dell'arbitro: si ricomincia!

20.55 - Squadre che fanno ritorno sul terreno di gioco. Pochi minuti a inizio ripresa, con l'Inter che farà due cambi: fuori Lucarelli e Penta, dentro Di Carlo e Menegazzo.

Quaranta minuti difficili per l'Inter, che ha sofferto la qualità di una Juventus che finora superiore sotto tutti i punti di vista. A sbloccarla ci ha pensato Salvai, bravissimo su punizione a trovare l'incrocio dei pali. Poi Pipitò ha messo il carico, trovando il gol del raddoppio qualche minuto più tardi. L'Inter, che in un paio di occasioni è riuscita ad avvicinarsi all'area avversaria, non si è mai resa granché pericolosa. Servirà ben altro per restituire un po' di speranza ai nerazzurri.

20.42 - Finisce così il primo tempo, Juventus avanti di due reti sull'Inter.

40' - Prova a farsi vedere Omini. Penta crossa, Palmini aggiusta, Omini calcia: palla deviata in angolo. Uno di recupero intanto.

IL GOL - La Juventus continua a portare tanti uomini in avanti, nonostante l'1-0, e viene premiata. Barcella perde male palla e la squadra di Gridel ne approfittà con Pipitò. Tiro a giro deviato sul primo palo dalla schiena di Ferri, Costante fuori causa e raddoppio bianconero.

35' - Gol della Juventus: Pipitò raddoppia, 2-0.

31' - Costante salva tutto su Pioli! Il centrocampista bianconero porta palla per qualche metro e poi calcia da lontano: intervento acrobatico spettacolare del portiere nerazzurro, che alza in corner.

31' - Immediato tentativo di reazione dell'Inter. Omini arriva al cross ma Repaci è bravo a chiudere a terra, anticipando Serantoni in area piccola.

IL GOL - Punizione dai 23 metri calciata magnificamente da Salvai. Sinistro forte e preciso, palla al sette, Juventus meritatamente avanti.

29' - Gol della Juventus. Salvai a segno su punizione, 1-0.

28' - Primo giallo della partita: Lucarelli costretto al fallo su Pioli, ammonizione che ci sta.

27' - Lunghissimo giro palla Juventus, Inter che si difende con ordine e concede pochissimo alla squadra di Gridel.

25' - Mazzotta prova a mettersi in proprio: doppio dribbling e sinistro a rientrare. Tiro lontanissimo dalla porta, ma la giocata precedente era interessante.

23' - Ghiotto vede Tufaro che si inserisce e prova il lancio da dietro: controllo fallace per la mezzala juventina, palla in rimessa dal fondo.

20' - Lancio per Serantoni che attacca la profondità. Il centravanti nerazzurro aveva preso il tempo a tutti, bravo il portiere juventino Repaci ad anticiparlo in uscita, fuori dall'area e con i piedi.

15' - Foroni sgasa, subisce fallo ma resiste. Omini però sbaglia lo stop sul suo passaggio e l'arbitro torna sui suoi passi. Peccato perché poteva essere una ripartenza interessante.

13' - Juve costantemente in proiezione offensiva. Dopo calcio d'angolo la palla arriva a Samà: tiro da fuori che non trova lo specchio.

10' - Occhio a Ghiotto! Il centrale della Juventus gira in porta su corner, tiro altissimo ma l'occasione era sicuramente invitante.

8' - Ancora Juve: azione sulla sinistra di Tufaro, con Mazzotta che arriva a raccogliere il cross sul secondo palo. Il terzino della Juventus ci mette energia, troppa secondo l'arbitro. Carica sul portiere e punizione per l'Inter.

7' - Prima potenziale occasione per la Juventus. Nasce da un errore in disimpegno dell'Inter, con Salvai che mette nel mirino la porta. Bravo Forlani a metterci una pezza e sventare il pericolo.

4' - Corner per l'Inter che si trasforma in un batti e ribatti: alla fine la Juventus riesce ad allontanare. Prova a guadagnare campo la squadra di Dellafiore.

20.01 - Si parte! Prima palla per l'Inter!

19.56 - Squadre in campo a Forlì. Mancano pochi minuti al calcio d'inizio.

Appuntamento con la storia per l'Inter U16. Per la squadra di Paolo Dellafiore è tempo di finale Scudetto contro la Juventus allo stadio Morgagni di Forlì. Per il gruppo, composto da ragazzi nati nel 2010, arrivare a questi livelli non è una novità: gran parte dello stesso collettivo ha già vinto il campionato U14 due anni fa e il campionato U15 destinato alle giovanili delle squadre di Serie A e B dodici mesi fa. Calcio d'inizio alle ore 20, ecco le scelte dei due allenatori.