La trattativa tra Inter e Atalanta per Marco Palestra sta entrando nel vivo. A confermarlo è Fabrizio Romano che, in collegamento con DAZN, spiega che è iniziata una settimana fondamentale per la buona riuscita dell'affare. Intanto, oggi è arrivato a Milano Alessandro Lucci, agente del giocatore, un ulteriore indizio del fatto che i dialoghi tra i club andranno avanti nelle prossime ore dopo l'accordo già trovato con l'ex Cagliari, che ha respinto i tentativi di inserimento delle squadre inglesi. Palestra ha scelto l'Inter dandole la priorità, l'Inter ha contraccambiato e sta facendo di tutto per regalarlo a Cristian Chivu.

Bonus, percentuale sulla futura rivendita e... ottimismo

E ora in Viale della Liberazione sperano di arrivare a una quadra con i bergamaschi a partire dalla definizione dei bonus che servono per arrivare alla fatidica quota di 50 milioni di euro. In più, si discuterà della percentuale della futura rivendita che la Dea vuole inserire nell'accordo perché crede che il valore del giocatore possa lievitare negli anni. "L'Inter è molto ottimista di arrivare al traguardo a breve", conclude Romano