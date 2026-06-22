L'Australian Hotels Association ha accolto con favore la partnership tra il governo del Western Australia e Virgin Australia per offrire tariffe aeree scontate per la costa occidentale in occasione delle partite del Festival del Calcio italiano che andranno in scena a inizio agosto e che vedranno coinvolta anche l'Inter, definendo l'iniziativa un impulso tempestivo per il settore turistico e alberghiero dello Stato dell'Australia occidentale. Il CEO della AHA Bradley Woodsha affermato che le tariffe aeree scontate rappresentano un'iniziativa benvenuta che contribuirà a massimizzare i benefici economici del calendario dei principali eventi dell'Australia Occidentale.

Calcio e turismo in offerta speciale

"Un maggior numero di visitatori significa più prenotazioni alberghiere, più persone che cenano nei ristoranti e nei pub e più denaro che circola nell'economia locale. Queste tariffe scontate contribuiscono ad eliminare un ostacolo per i viaggiatori interstatali e offrono un ulteriore incentivo ai tifosi di calcio per vivere non solo le partite, ma anche tutto ciò che l'Australia Occidentale ha da offrire. I grandi eventi svolgono un ruolo fondamentale nell'attrarre visitatori durante i periodi tradizionalmente più tranquilli, riempiendo le camere d'albergo e sostenendo l'occupazione nei settori del turismo e dell'ospitalità. Con un programma sportivo così ricco, iniziative come questa contribuiscono a garantire che l'Australia Occidentale tragga il massimo beneficio dai significativi investimenti effettuati nei grandi eventi e nella promozione del turismo", ha affermato Woods.