Nuovo capitolo nella carriera di Eddie Salcedo. L'attaccante classe 2001, dopo le esperienze in Italia con Genoa, Inter, Verona e Spezia e la parentesi in Grecia con l'OFI Creta, si trasferisce ufficialmente in Russia. Il 24enne, nato a Genova, ha firmato con il Rubin Kazan da svincolato e indosserà la maglia numero 10. L'accordo prevede un contratto valido fino al termine della stagione, con un'opzione per prolungare il rapporto per un'ulteriore annata.

Il comunicato del Rubin Kazan

Il club russo ha annunciato l'operazione attraverso una nota ufficiale: "Il Rubin Kazan ha ingaggiato l'attaccante ventiquattrenne Eddie Salcedo, arrivato a parametro zero. Il giocatore ha firmato un contratto fino al 2027 con opzione per un'ulteriore stagione. Salcedo indosserà la maglia numero 10". Nel comunicato viene ricordato anche il percorso dell'attaccante in Italia: "Cresciuto nei settori giovanili di Genoa e Inter, Salcedo ha disputato 52 partite in Serie A".

I numeri con l'OFI Creta

Prima del trasferimento in Russia, Salcedo aveva giocato in Grecia con l'OFI Creta. Secondo i dati riportati dal Rubin Kazan nel comunicato, l'attaccante ha chiuso la propria esperienza con il club greco con 67 presenze, 19 gol e 5 assist. Per Salcedo comincia ora una nuova esperienza all'estero, questa volta nel campionato russo, con la numero 10 sulle spalle.