Proseguiranno fino a domenica 27 settembre le votazioni per scegliere l'EA SPORTS FC Player Of The Month dei mesi di agosto e settembre della Serie A 2026-27. Nel sestetto di candidati, ovviamente, c'è Lautaro Martinez, capitano dell'Inter, autore di due doppiette nei big match contro Napoli e Roma. In lizza per il premio di MVP dei primi due mesi di campionato ci sono anche Davide Frattesi (Lazio), Giorgi Kvernadze (Frosinone) Daniel Maldini (Cagliari), Donyell Malen (Roma) e Adrien Rabiot (Milan).

I sei candidati sono stati selezionati tenendo conto delle analisi evolute di Kama Sport, realizzate a partire dai dati tracking registrati con il sistema Hawk-Eye. Il sistema di rating considera non soltanto i dati statistici e gli eventi tecnici, ma anche i dati posizionali. Ciò permette di analizzare aspetti cruciali come il movimento senza palla e dunque i movimenti ottimali, le scelte di gioco, il contributo all’efficienza tecnica e fisica della squadra, che permettono una valutazione oggettiva e qualitativa della prestazione. Per il calcolo finale sono state considerate le giornate dalla 1ª alla 5ª della Serie A Enilive 2026/2027.