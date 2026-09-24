Nuovi guai fuori dal campo per Mauro Icardi, attualmente svincolato dopo la conclusione della sua esperienza al Galatasaray. Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, il Ministero dei Trasporti della provincia di Buenos Aires ha disposto nei confronti dell'attaccante argentino una inibizione preventiva alla guida. Il provvedimento nasce da un video pubblicato sui social dalla compagna Eugenia "China" Suarez, nel quale l'attrice appare con parte del corpo fuori dal finestrino di un'auto in movimento e senza cintura di sicurezza, mentre Icardi è alla guida.

Patente argentina scaduta dal 2019

In seguito alla diffusione delle immagini, le autorità avrebbero verificato anche la posizione amministrativa del calciatore, riscontrando che la sua patente argentina risultava scaduta dal 2019. La misura viene indicata da diverse fonti con scadenza fissata al 2099, ma questo non significherebbe necessariamente un divieto definitivo. Prima di ottenere una nuova licenza, infatti, Icardi dovrà sottoporsi a una valutazione per stabilire la propria idoneità alla guida. Il centravanti ha invece sostenuto di essere in possesso di una patente italiana valida fino al 2029.

Icardi resta senza squadra

Parallelamente resta aperta anche la questione legata al futuro calcistico. Dopo l'addio al Galatasaray, Icardi è ancora senza contratto e, in quanto svincolato, può firmare con una nuova società anche dopo la chiusura della sessione estiva di mercato. Nelle ultime settimane era emersa anche la pista Lazio, con contatti e un interesse concreto, ma l'operazione si è progressivamente raffreddata fino a tramontare. Per Icardi, dunque, resta ancora da definire sia il futuro in campo sia la vicenda amministrativa aperta in Argentina.