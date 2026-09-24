Si sono concluse le gare serali delle Nazionali impegnate in Nations League. Finisce 1-1 la sfida tra Olanda e Germania: 90’ in panchina per il nerazzurro Yann Bisseck, mentre l’ex Inter Denzel Dumfries, ora al Real Madrid, ha giocato l’intera partita. Sconfitta per la Serbia di Aleksandar Stankovic, anche lui rimasto in panchina. La Grecia vince 2-1 in rimonta nella ripresa.