Alla vigilia della sfida di Nations League contro il Belgio, il ct dell'Italia Roberto Mancini ha parlato ai microfoni di Sky Sport. "Domani sarà emozionante come sempre. Ci siamo tolti soddisfazioni enormi in questo stadio, speriamo di cominciare bene". Il commissario tecnico ha poi parlato del momento della squadra dopo la precedente gara di Zenica.
"Bisogna andare avanti"
Mancini non vuole che il gruppo rimanga condizionato dal risultato precedente. "Il calcio è fatto di questo. A volte si perdono partite assurde, come è capitato all'Italia, ma bisogna andare avanti. C'è l'opportunità di rifarsi anche velocemente. L'attenzione è rivolta al futuro".
"Solo due allenamenti per valutare i nuovi"
Alla domanda su chi lo abbia maggiormente convinto durante il raduno, Mancini ha sottolineato il poco tempo avuto a disposizione. "Magari, ho avuto due allenamenti. C'è stato il tempo di conoscere qualcuno che non conoscevamo bene e sono stati importanti".
Esposito e Kean insieme?
Tra i dubbi di formazione c'è anche la possibilità di vedere contemporaneamente Francesco Pio Esposito e Moise Kean in attacco. "Ci sono tutte le possibilità. I ragazzi sono pronti e hanno voglia di giocare. Vedremo, spero di fare le scelte giuste".
Autore: Ludovica Ferrante
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