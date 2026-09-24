Ex attaccante di razza e allenatore in cerca di un nuovo incarico, Davide Dionigi ha offerto la propria visione del campionato di Serie A arrivato alla quinta giornata prima della sosta per le Nazionali, assegnando alla Roma il ruolo di primo rivale dell'Inter nella lotta per lo Scudetto: "La Roma è molto competitiva, c'è un anno di lavoro di Gasperini e sono arrivati calciatori funzionali a ciò che ha in mente - ha detto Dionigi a TMW -. Vedo i giallorossi come i principali antagonisti dell'Inter. Dietro metto, invece, le altre, quindi Napoli, Milan, Juventus e così via".