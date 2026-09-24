Ex attaccante di razza e allenatore in cerca di un nuovo incarico, Davide Dionigi ha offerto la propria visione del campionato di Serie A arrivato alla quinta giornata prima della sosta per le Nazionali, assegnando alla Roma il ruolo di primo rivale dell'Inter nella lotta per lo Scudetto: "La Roma è molto competitiva, c'è un anno di lavoro di Gasperini e sono arrivati calciatori funzionali a ciò che ha in mente - ha detto Dionigi a TMW -. Vedo i giallorossi come i principali antagonisti dell'Inter. Dietro metto, invece, le altre, quindi Napoli, Milan, Juventus e così via".

Sezione: News / Data: Gio 24 settembre 2026 alle 10:39
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.