Il primo di ottobre l'Argentina giocherà l'amichevole contro la Bolivia. Nel frattempo Lionel Scaloni, ct dell'Albiceleste, ha provato la formazione schierando dal 1' Julian Alvarez e Lautaro Martinez. Alle spalle della coppia offensiva ci dovrebbero essere amici Paz e Mastantuono. Si tratta ovviamente di ipotesi, ma questa è la formazione tipo provata dal tecnico secondo il giornalista Bruno Gonzalez Garcia.

La probabile formazione dell'Argentina (4-3-2-1)
Martínez;  
Giay, Romero, Martínez, Medina;  
Palacios, Mac Allister;  
Mastantuono, Paz;  
Julián, Lautaro.

Sezione: Focus / Data: Gio 24 settembre 2026 alle 21:10
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione