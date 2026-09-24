Il primo di ottobre l'Argentina giocherà l'amichevole contro la Bolivia. Nel frattempo Lionel Scaloni, ct dell'Albiceleste, ha provato la formazione schierando dal 1' Julian Alvarez e Lautaro Martinez. Alle spalle della coppia offensiva ci dovrebbero essere amici Paz e Mastantuono. Si tratta ovviamente di ipotesi, ma questa è la formazione tipo provata dal tecnico secondo il giornalista Bruno Gonzalez Garcia.

La probabile formazione dell'Argentina (4-3-2-1)

Martínez;

Giay, Romero, Martínez, Medina;

Palacios, Mac Allister;

Mastantuono, Paz;

Julián, Lautaro.