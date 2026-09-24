Ospite di Sky Sport per parlare di basket, Nicolò Melli, cestista del Fenerbahçe e capitano della Nazionale italiana, ha fatto anche una deviazione sul calcio, parlando così del momento della sua squadra del cuore: "Io sono un tifoso molto moderato - la premessa dell'ex stella dell'Olimpia Milano -. Se l'inter vince, sono contento; se perde ,vincerà la volta dopo. Mi fa piacere che l'Inter stia facendo bene e abbia fatto bene anche l'anno scorso perché il mio allenatore (Sarūnas Jasikevicius, ndr) è milanista. Quindi mi dà una carta da giocare in più quando arrivo all'allenamento. Siamo solo all'inizio della stagione, sono soddisfatto da tifoso. Ma niente pressioni".