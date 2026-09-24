Yann Bisseck dovrà aspettare il suo turno in panchina questa sera, in occasione di Paesi-Bassi-Germania, la gara valida per la prima giornata di Nations League, che inaugura il mandato di Jurgen Klopp come ct della Mannschaft. Secondo le ultime indiscrezioni di formazione della BILD, infatti, il difensore dell'Inter non farà parte dell'undici titolare scelto dall'ex manager del Liverpool, che in difesa dovrebbe schierare la linea a quattro composta da Philipp Treu, Nico Schlotterbeck, Jonathan Tah e Nathaniel Brown, davanti a Ter Stegen. 

Per la cronaca, Bisseck conta una sola presenza con la nazionale maggiore tedesca: il 23 marzo 2025 giocò uno spezzone di 13 minuti nel pirotecnico 3-3 con l'Italia, andato in scena al Signal Iduna Park di Dortmund. 

Sezione: News / Data: Gio 24 settembre 2026 alle 15:56
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.