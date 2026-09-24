Paolo Stringara, intervenuto su TMW Radio, ha parlato così di Vlahovic e Marcus Thuram: "Alla Juventus manca Vlahovic e al calcio italiano e al Bologna manca Italiano. Mi chiedo negli ultimi due anni siamo sicuri che Vlahovic abbia fatto peggio ad esempio di Thuram? In alcuni momenti il francese dell'Inter è stato imbarazzante e non riusciva quasi a correre. L'ho rivisto contro la Roma, ma io negli ultimi due anni prenderei il serbo". Le parole riprese da Tuttojuve.com.