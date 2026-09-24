Si intitola 'In un battito' ill film-documentario diretto da Giovanni Troilo, in cui Edoardo Bove racconta senza filtri la storia della sua vita cambiata dopo quel malore accusato il 1° dicembre 2024, durante Fiorentina-Inter.

"'Chi sono, senza il calcio?' è la domanda che Edoardo a ventidue anni non avrebbe dovuto porsi. Un racconto intimo e personale che, attraverso la vicenda che ha cambiato il corso della sua carriera, parla di identità, di cambiamento e della possibilità di immaginare il proprio futuro quando il percorso che sembrava già scritto si interrompe", si legge sulla pagina Instagram di '01distribution'.



Prodotto da No Name Entertainment, Alea Film e Rai Cinema, “In un battito” sarà distribuito prossimamente al cinema.