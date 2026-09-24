Tra i tre inglesi arrivati all’Inter in estate, Curtis Jones è senza dubbio quello che ha trovato maggiore spazio. A differenza di Stones e Spence, quest’ultimo ancora mai visto in campo e atteso dopo la sosta, il centrocampista inglese è stato utilizzato con continuità da Chivu, che sembra puntare con decisione sulle sue qualità.

Un segnale importante è arrivato dalle scelte dell’allenatore: Jones è partito titolare contro Real Madrid e Roma, due appuntamenti di assoluto rilievo, a conferma della fiducia riposta nei suoi confronti e del ruolo che il tecnico sembra volergli affidare all’interno della squadra.

Anche fuori dal campo, il suo ambientamento sembra procedere rapidamente. Jones ha già instaurato un buon rapporto con i compagni, come dimostrano i momenti di scherzo e gli abbracci durante gli allenamenti, e ha iniziato a entrare anche nelle dinamiche del mondo nerazzurro. Ma non solo: il centrocampista si è mostrato a suo agio anche nella vita milanese e italiana, prendendo parte alla Fashion Week e assistendo al Gran Premio di Formula 1.

Cosa ha detto il campo

Sul campo, invece, il vero Jones non si è ancora visto completamente. Le sue prestazioni finora non sono state memorabili, ma definirle insufficienti sarebbe altrettanto riduttivo. A Madrid, dopo l'errore iniziale nell'azione che ha portato all'1-0 del Real, è stato infatti tra i giocatori più brillanti dell'Inter, colpendo anche una traversa e sfiorando un'altra rete.

Contro il Napoli, entrando dalla panchina, ha avuto un impatto ancora più evidente: il suo ingresso ha contribuito alla rimonta nerazzurra dallo 0-2 al 3-2. A Roma, invece, ha incontrato maggiori difficoltà, così come Barella e Zielinski, ma va citato anche un lampo importante quando ha liberato Bastoni in area di rigore giallorossa con una giocata di tacco di grande qualità.

Qualche lampo e poco altro. Ma l'avventura di Jones in nerazzurro è appena cominciata. Il centrocampista ha bisogno di tempo per conoscere pienamente il calcio italiano, prendere confidenza con i compagni e trovare continuità all'interno del sistema di Chivu.

Le caratteristiche, però, non gli mancano: tecnica, qualità, corsa e capacità di inserirsi negli spazi. Elementi che possono renderlo particolarmente prezioso per l'Inter. Il percorso è ancora all'inizio e sarà soprattutto la continuità a stabilire quanto potrà incidere.

Chivu, intanto, continua a dargli fiducia. E nelle prossime settimane l'obiettivo sarà quello di trasformare i lampi già mostrati in una presenza sempre più costante. Il vero Jones, insomma, potrebbe essere ancora tutto da scoprire.