Lla Francia si appresta ad aprire ufficialmente un nuovo capitolo domani sera, contro la Turchia, la gara che segnerà l'esordio da ct di Zinedine Zidane, a cui spetterà il compito di sostituire il precedessore, Didier Deschamps, rimasto in carica per ben 14 anni. Ma cosa è cambiato tra le due gestioni? A questa risposta, forse per certi versi prematura, ha provato a rispondere Adrien Rabiot, uno dei vice capitani della squadra eletti da Zizou: Innanzitutto sono cambiati alcuni giocatori - ha spiegato in conferenza stampa il centrocampista del Milan -. Poi i modi di lavorare, gli allenamenti, le idee. Insomma, parecchie cose. Abbiamo discusso e lavorato su certi aspetti. Abbiamo fatto delle riunioni. Che si tratti di Deschamps o di Zidane, l'obiettivo è lo stesso: vincere".