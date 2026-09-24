Esploso nell'Udinese, Abel Balbo ebbe la possibilità di vestirsi di nerazzurro ma alla fine non se ne fece nulla e l'argentino proseguì la sua carriera con la maglia della Roma, dove fece molto bene e lasciò ottimi ricordi. Intervistato da Il Messaggero, oltre a dare la propria opinione sulle vicende e sui protagonisti di casa giallorossa, l'ex attaccante valuta proprio i  nerazzurri come candidati allo Scudetto: “È una Roma bellissima da vedere che diverte e ottiene risultati. Fa piacere andare allo stadio a vederla e penso che farà un campionato straordinario. Sono felice come tutti i tifosi giallorossi. L’Inter è ancora superiore perché ha una rosa più completa ma la Roma è l’unica che può competere per lo Scudetto. Perché non crederci? Non sempre i più forti vincono”.

Sezione: Rassegna / Data: Gio 24 settembre 2026 alle 10:00
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.