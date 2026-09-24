Il commissario tecnico del Belgio, Mark Van Bommel, ha parlato in conferenza stampa verso la sfida contro l'Italia, in programma domani sera: "È sempre molto bello tornare dove hai giocato, ma San Siro è uno stadio diverso rispetto a questo. Giochiamo in tutta Europa e non cambia nulla dove giochiamo, è bello tornare qui ma non speciale".

Lukaku qui ha giocato e segnato tanto. Pensa di schierarlo titolare?

"Lukaku ha fatto tanti gol qui, ma non è motivo per schierarlo automaticamente. Ha ancora bisogno di un po' di tempo, al Fenerbahce ha giocato qualche spezzone di partita. Tornerà e non mi preoccupo, avrà modo di giocare".