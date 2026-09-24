Valutazione tattica a bocce ferme per il Corriere dello Sport, che torna alla ripresa di Roma-Inter per evidenziare un aspetto riguardante gli esterni della squadra nerazzurra. Nel pieno della rimonta, gli ospiti erano in campo con Andy Diouf e Luis Henrique contemporaneamente, scelta di Cristian Chivu che alla lunga ha pagato. Due laterali con piede invertito per dare maggiore incisività al gioco offensivo, con la capacità di accentrarsi dalla loro posizione di partenza, permettendo così anche le sovrapposizioni di terzi oppure l'allargamento delle mezzali per garantire ampiezza al gioco.

Una soluzione tattica che finora non si è vista anche perché a sinistra si sono alternati soprattutto Federico Dimarco e Carlos Augusto, mentre Luis Henrique, da titolare, ha giocato solo a Cagliari agendo però a destra.