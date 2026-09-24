Umberto Calcagno, presidente dell'Associazione Italiana Calciatori, ha parlato dello sviluppo dei giovani sportivi nel corso dell'audizione in Senato. Le parole raccolte dall'ANSA: "Su giovani e selezionabili la strada deve essere quella degli incentivi e di nuove risorse, con criteri precisi. Dobbiamo premiare le società che investono nei settori giovanili e che danno continuità ai giovani selezionabili. I risultati di un vivaio non possono essere misurati soltanto sulla vittoria di un campionato Primavera, ma soprattutto sul percorso e sulla carriera che quei ragazzi riescono poi a costruire".