In attesa che la giustizia segua il suo corso e che si faccia finalmente luce sui fatti accaduti nel febbraio 2023, il Paris Saint-Germain si è esposto sulla vicenda che coinvolge Achraf Hakimi, accusato di violenza sessuale e rinviato a giudizio nelle scorse ore dalla Corte Cassazione. Il club bi-campione d'Europa ha redatto un comunicato stampa in merito: “Achraf Hakimi ha sempre fermamente negato le accuse a suo carico e rimane tuttora presunto innocente. Il club si impegna a preservare un ambiente di lavoro sereno e rispettoso per il suo giocatore, in conformità con i principi fondamentali del diritto. Inoltre, il club riafferma il suo impegno incrollabile e inequivocabile nella lotta contro ogni forma di violenza, e in particolare contro la violenza sessuale".

Tradotto: fino a prova contraria il PSG è dalla parte di Hakimi. Ma se l'esterno marocchino venisse condannato, non rimarrebbe passivo.