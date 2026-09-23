Potrebbero essere due gli interisti in campo dal via nel match di Nations League tra la Nazionale italiana e il Belgio che venerdì sera segnerà l'inizio ufficiale del Mancini-bis. La traccia tattica su cui sta lavorando il ct azzurro, secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport, è il 4-3-3, un modulo che dovrebbe prevedere nel ruolo di centravanti Francesco Pio Esposito, che al momento sembra in vantaggio rispetto a Moise Kean e al fratello Sebastiano.

A centrocampo, non è in discussione la titolarità di un altro nerazzurro, Nicolò Barella, imprescindibile al pari di Sandro Tonali; con loro Samuele Ricci o Alessandro Romano. In difesa, davanti a capitan Gigio Donnarumma, si dovrebbe comporre una linea a quattro formata da Giovanni Di Lorenzo, Gianluca Mancini, Diego Coppola e Riccardo Calafiori.