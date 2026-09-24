Luigi De Canio, intervenuto su TuttoUdinese, ha parlato dei risultati dei bianconeri, facendo riferimento anche alle gare dell'Inter: "Credo che certi risultati vadano poi difesi con un ardore agonistico e un'attenzione diversa, anche se ovviamente bisogna tenere conto anche della forza dell'Inter che ha saputo rimontare due gol sia al Napoli che alla Roma. In ogni caso, squadre come l'Udinese basano i propri risultati sulla capacità di stupire e di riuscire anche a mantenere questi vantaggi contro squadre importanti.